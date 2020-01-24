Отказ Владимира Зеленского от поездки в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста вызвал резкую реакцию в экспертной среде. Для еврейского мира президент Украины умер, заявил политолог Евгений Сатановский.

Отказ Владимира Зеленского от поездки в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста вызвал резкую реакцию в экспертной среде. Для еврейского мира президент Украины умер, заявил политолог Евгений Сатановский.Не ехать в Израиль Зеленский решил за день до мероприятия."Зеленского больше нет, он покойник. По крайней мере в еврейскоммире – это 100%", – сказал эксперт порталу "Взгляд".Сатановский назвал Зеленского "местечковым клоуном".Его отказ ехать от посещения Израиля – плевок в лицо и евреям, и украинцам,уверен политолог. После такого поступка у лидера Незалежной не осталось ниимени, ни репутации, считает эксперт.Возможная поездка президента в Израиль вызвала нешуточныебаталии внутри самой Украины. Одни поддержали президента, другие предостереглиего от участия в мероприятии. По мнению последних, Владимир Зеленский на фонеВладимира Путина смотрелся бы как статист массовки.Видимо, президент Украины испугался за свой имидж. Зато восприятиеУкраины за рубежом его, видимо, не слишком заботит. По словам депутатаВерховной рады Вадима Рабиновича, отказавшись от поездки, Зеленский вычеркнулУкраину из компании великих держав. Тех, кто посоветовал президентупроигнорировать мероприятие, парламентарий назвал "неумными".Но к серьезным последствиям демарш главы государства неприведет, поспешил успокоить Рабинович соотечественников. В Израиле хорошопонимаю, что еще молод и недостаточно опытный, сказал депутат в эфиретелеканала "112 Украина".Всемирный форум памяти жертв Холокоста прошел 23 января вИерусалиме. В числе гостей был . Выступление президента Россиибыло самым сильным и содержательным. Для предотвращения трагедий масштабаХолокоста президент призвал созвать саммит государства – членовантигитлеровской коалиции.