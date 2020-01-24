Злоумышленница сделала поддельную доверенность на право продажи квартиры от имени собственницы...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО задержали 27-летную жительницу Московской области, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.В полицию поступила информация о мошенничестве с квартирой, расположенной на Молодогвардейской улице, в результате которого права на квартиру, стоимостью более 10 миллионов рублей, незаконно перешли к третьему лицу.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую 27-летную неработающую женщину.Установлено, что злоумышленница сделала поддельную доверенность на право продажи квартиры от имени собственницы, после чего предоставила необходимые документы о переходе права собственности в регистрирующий орган. В дальнейшем квартира была продана, а денежные средства подозреваемая использовала на личные нужды.Следствием СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО8 (499) 233-91-93