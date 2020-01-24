УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что оформление приглашения на въезд в РФ значительно упрощается, если заявление подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг...

Отдел по вопросам миграции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что оформление приглашения на въезд в Российскую Федерацию значительно упрощается, если заявление на получение этого документа подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и получить логин и пароль для входа в личный кабинет.Через сайт заявитель направляет в территориальное ОВМ ходатайство и электронную копию паспорта приглашаемого иностранного гражданина. Если все заполнено правильно, то на электронную почту, указанную при регистрации, придет письмо с подтверждением о приеме ходатайства к рассмотрению. При получении подтверждения через Единый портал вам необходимо обратиться в территориальное ОВМ и предоставить пакет документов:паспорт гражданина РФ,квитанция об оплате государственной пошлины (800 рублей, при оплате через портал госулуг, госпошлина составляет 560 рублей),заполненный бланк гарантийного письмаподтверждение доходов (справка 2-НДФЛ, выписка о вкладе в банке).Срок предоставления государственной услуги составляет не более 20 рабочих дней.Полученное приглашение необходимо передать иностранному гражданину. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию, оформленное на бланке, можно отправить почтой или с помощью курьерской службы.Информацию о портале Вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЮЗАО юзао.мск.мвд.рф, а так же на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8(499) 129-75-56