24.01.2020

2020-01-24 11:20:07

Пассажиры автобусов во Владимире жалуются на долгое ожидание

На наш номер в WhatsApp +7 919 019 62 62 поступила жалоба от владимирцев, которые сегодня ранним утром не могли уехать с остановки на ул. Радищева.

Около шести часов утра здесь долго не было автобусов маршрутов 25 и 22.

Этот вопрос был адресован нами компании-перевозчику "АДМ", где нам пообещали разобраться в причинах сбоя графика движения. И принять меры по недопущению подобных случаев впредь.