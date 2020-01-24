Сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с членами Общественного совета провели стажировку для студентов технологического колледжа.

Сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с членами Общественного совета в рамках акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, провели стажировку для студентов технологического колледжа. Данная акция направлена на популяризацию профессии «полицейский» среди молодежи, а также деятельности добровольных народных дружин.Мероприятие началось с того, что ребята познакомились с работой дежурной части. Оперативный дежурный рассказал гостям каким образом организована работа дежурных нарядов, ознакомил с порядком приема регистрации сообщений, работой речевого регистратора. Участники акции узнали, что дежурная часть обеспечивает непрерывный круглосуточный сбор, обработку и передачу информации об оперативной обстановке на территории ЗАТО г. Радужный, непрерывное управление силами и средствами ОМВД. Ребята с интересом слушали о принципе расстановки нарядов полиции. Еще более увлеченно они рассматривали выведенные на многочисленные экраны изображения с камер видеонаблюдения, установленных на наиболее оживленных улицах, площадях и местах массового скопления людей города. Студентам были показаны места содержания административно задержанных лиц.Затем сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали техническое оборудование патрульного автомобиля ДПС, провели ознакомительную беседу с деятельностью сотрудников Госавтоинспекции и ответили на интересующие вопросы студентов.Далее для демонстрации работы сотрудников полиции на месте происшествия была организована легендированная водная о совершенном преступлении, где ребята наглядно увидели взаимодействие сотрудников дежурной части с наружными службами. После этого совместно со следственно-оперативной группой студенты выехали на место предполагаемого происшествия, где ознакомились с последовательностью действий сотрудников полиции. Особый интерес вызвала работа эксперта-криминалиста, который продемонстрировал гостям оснащённость чемодана эксперта, с помощью которого происходит изъятие следов и объектов, являющихся вещественными доказательствами, по которым в последствии проводятся дактилоскопическая, баллистическая, почерковедческая, а также трасологическая экспертизы.Завершилось мероприятие профилактической беседой, в ходе которой сотрудники полиции напомнили молодым людям нормы административной и уголовной ответственности за совершение противоправных поступков. Полицейские рассказали о недопустимости курения и употребления спиртных напитков, подчеркнув необходимость вести здоровый образ жизни и быть законопослушными гражданами.Член Общественного совета при МО МВД России Андрей Погодин подчеркнул важность и необходимость продолжения подобных мероприятий для студентов, актуальность приобретении ими юридических навыков и последующей стажировки в правоохранительных структурах, а также в целях по популяризации и повышении престижа службы в органах внутренних дел.