Злоумышленники похитили автомобиль марки «Тойота», припаркованный у одного из домов на улице Борисовские пруды. Ущерб составил 1 млн 400 тысяч рублей...

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Братеево задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в краже автомобиля и в покушении на кражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ОМВД России по району Братеево с заявлением обратился житель столицы. Со слов заявителя, неизвестные похитили автомобиль марки «Тойота», принадлежащий его отцу, припаркованный у одного из домов на улице Борисовские пруды. Ущерб составил 1 млн 400 тысяч рублей.В результате отработки территории сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Братеево задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие 19 и 23 лет. Установлено, что задержанные проникли автомобиль, разбив одно из стекол.Недалеко от места происшествия сотрудники полиции обнаружили похищенную иномарку и электронное устройство, предположительно, для запуска двигателя. Данное устройство изъято и направлено на экспертизу.В ходе дальнейшей работы оперативники уголовного розыска установили причастность задержанных к попытке кражи автомобиля стоимостью 1 млн 800 тысяч рублей, припаркованного у одного из домов на Братеевской улице. Подозреваемые не довели свой противоправный умысел до конца и скрылись.По данным фактам следствием ОМВД России по району Братеево возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22