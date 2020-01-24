В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали. Президент Анджей Дуда просто не поехал в Иерусалим.

В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали. Президент Анджей Дуда просто не поехал в Иерусалим.Ранее польский премьер-министр и вовсе написал статью, в которой попытался приравнять Советский Союз к нацистской Германии, объявил, что Красная армия якобы не освобождала Варшаву, да и в Освенцим могла бы войти раньше.Варшава проводит активную кампанию по дезинформации в отношении событий Второй мировой войны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.