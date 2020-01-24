США рассматривают возможность ввести санкции против России за поддержку венесуэльских властей, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

США рассматривают возможность ввести санкции против России за поддержку венесуэльских властей, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.Ранее он заявлял, что Вашингтон еще не закончил вводить санкции против Каракаса и в любой момент готов объявить о новых ограничениях. Помпео добавил, что США и дальше намерены поддерживать оппозиционера Гуайдо. Именно его Штаты хотели привести к власти год назад, когда пытались устроить в Венесуэле госпереворот и свергнуть президента Николаса Мадуро, передает телеканал "Россия 24".