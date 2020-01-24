Максим Галкин поразил россиян новым имиджем. Муж Аллы Пугачевой предстал с усами и бородой, заплетенной в несколько причудливых косичек.
Максим Галкин поразил россиян новым имиджем. Муж Аллы Пугачевой предстал с усами и бородой, заплетенной в несколько причудливых косичек.
Юморист
опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото в необычном виде. Максим Галкин стал не похож на
себя. "Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел", – подписал кадр шоумен.
Максим
Галкин позировал в белой одежде. Волосы он уложил на прямой пробор. Многие поклонники
решили, что в таком виде он напоминаем Иисуса Христа. "А в таком ничейном
облике ты похож на лик с иконы. Чистый, неземной и таинственный", "Максим, вы
на этом фото похожи на Иисуса Христа", – восхитились фолловеры.
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