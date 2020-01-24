Максим Галкин поразил россиян новым имиджем. Муж Аллы Пугачевой предстал с усами и бородой, заплетенной в несколько причудливых косичек.

Максим Галкин поразил россиян новым имиджем. Муж Аллы Пугачевой предстал с усами и бородой, заплетенной в несколько причудливых косичек.Юмористопубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото в необычном виде. Максим Галкин стал не похож насебя. "Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел", – подписал кадр шоумен.МаксимГалкин позировал в белой одежде. Волосы он уложил на прямой пробор. Многие поклонникирешили, что в таком виде он напоминаем Иисуса Христа. "А в таком ничейномоблике ты похож на лик с иконы. Чистый, неземной и таинственный", "Максим, вына этом фото похожи на Иисуса Христа", – восхитились фолловеры.Материал дополняется