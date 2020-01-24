В Пуровском районе бездомный мужчина в ходе ссоры выстрелил в сторожа из двухствольного охотничьего ружья 12 калибра. От полученных травм пострадавший скончался на месте. По данным , ..

В Пуровском районе бездомный мужчина в ходе ссоры выстрелил в сторожа из двухствольного охотничьего ружья 12 калибра. От полученных травм пострадавший скончался на месте.По данным , преступление было совершено в жилой избе на базе Ягинетта, в 32 километрах от поселка Сывдарма Пуровского района. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого заключили под стражу.