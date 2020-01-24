За последние 20 лет Россия добилась значительных успехов в увеличении благосостояния граждан и продолжительности жизни, восстановлении производства, росте военной мощи.

За последние 20 лет Россия добилась значительных успехов в увеличении благосостояния граждан и продолжительности жизни, восстановлении производства, росте военной мощи. На достижение этих целей была направлена многолетняя работа Владимира Путина. Российские эксперты представили доклад о миссии президента и уроках для политических лидеров будущего, передает телеканал "Россия 24"."Сначала был обеспечен суверенитет, ликвидирована угроза терроризма на Северном Кавказе, ликвидированы угрозы в принципе развала России, потому что первое дело, которое сделал Путин, один из первых указов — это создание полпредств, федеральных округов, — напомнил Олег Матвейчев политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". — И первая же задача, которая была поставлена полпредам — это приведение законодательства РФ в соответствие в российской конституцией, с российским законодательством. Таким образом ликвидировалась угроза сепаратизма. В дальнейшем справлялись с угрозой терроризма, потом было дано задание обеспечить обороноспособность. Результаты этого мы увидели в одном из последних Посланий, на котором были продемонстрированы новейшие вооружения. И, как сказал Путин в Послании, впервые в истории мы никого не догоняем, а догоняют нас".