Из Лозанны в Москву вернулась российская команда - триумфатор юношеских олимпийских игр по зимним видам спорта. Наши атлеты впервые стали победителями медального зачета, завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

Из Лозанны в Москву вернулась российская команда – триумфатор юношеских Олимпийских игр по зимним видам спорта. Наши атлеты впервые стали победителями медального зачета, завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.В аэропорту Шереметьево сборную встречали около 100 человек: болельщики, журналист, а также те без кого выигрывать было бы сложнее – спонсоры олимпийского комитета России.Итоговый триумф в Швейцарии оформили хоккеисты: в финале россияне разгромили сборную США с убедительным счетом 4:0. "Красная машина" катком прошлась по турниру, победив в каждом матче, разница шайб – 29-30.