Ежегодно 25 января, в Татьянин день, в России отмечается праздник студентов, поскольку именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна поставила свою подпись под указом об учреждении Московского университета. Свое название он получил в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской.

Ежегодно 25 января, в Татьянин день, в России отмечается праздник студентов, поскольку именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна поставила свою подпись под указом об учреждении Московского университета. Свое название он получил в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской.Пожалуй, мало найдется в России людей, которые не смогутответить на вопрос "Какой сегодня праздник", если спросить у них об этом 25января. "Татьянин день", – не задумываясь ответит человек, полагая, что безкаких либо объяснений его собеседник догадается, что речь идет о Дне студента.О том, как день церковного календаря стал символом роскошныхпирушек, и какими традициями успел обрасти этот православно-светский праздник,читайте в материале "Дни.ру".Татьянин день – День студента12 января по юлианскому календарю (25 января по новому стилю)1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учрежденииМосковского университета. Сначала Татьянин день отмечался как датаоснования, а затем стал праздником российского студенчества.В императорской России праздник студенчества был назначен на25 января еще в 1850 году. К середине XIX века он превратился в торжества всейроссийской интеллигенции. Рассказывают, что в Москве на Татьянин день гулялпрактически целый город. Начинались торжества с молебна в церкви Святой Татианы,затем в здании Университета по соседству проходили официальные церемонии,которые сменялись шумными и веселыми гуляниями.Много об обычаях студентов праздновать свой праздник говориттот факт, что в заведениях, куда они традиционно ходили отмечать, на Татьяниндень не обслуживали обычных посетителей, а из напитков подавали исключительноводку и пиво, которые разливали прямо из бочонков. Если жандарм встречал наулице пьяного студента, то вместо того, чтобы вести в околоток, предлагал своюпомощь.Истории о том, что натворили студенты во время празднованияна этот раз, передавались из уст в уста и обрастали невероятными подробностями.Об одном из таких дней рассказывал Антон Чехов. По его словам, 25 января вгороде выпили вообще все, кроме Москвы-реки, "и то благодаря тому, что замерзла",а некий студент так веселился, что искупался в резервуаре со стерлядями.Со временем Татьянин день стали праздновать менее шумно,а к началу Первой мировой войны кутежи и вовсе почти сошли на нет. После Революциио празднике вспоминали редко. Второе дыхание он получил после открытия приМосковском университете храма в честь мученицы Татьяны в 1995 году. С 2005 года25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.История святойТатьяна, или, согласно более ранним языковым нормам, Татиана,родилась в семье богатой и знатной римской семье в III веке. Будучихристианами, родители воспитывали ее в благочестии. За свою добродетельностьона была возведена в сан диакониссы.При правлении императора Александра Севера Татьяну силойпытались заставить поклониться статуе Аполлона. Святая дева вознесла молитвуИисусу Христу, после чего произошло землетрясение, разрушившее языческогоидола.После этого Татьяну подвергли пыткам, однако все следы истязанийисчезали с ее тела. Явление ангелов к святой подтолкнуло и самих ее мучителейобратиться в христианскую веру. Отказавшиеся пытать святую новообращенные быликазнены. Сама Татьяна вместе со своим отцом была обезглавлена.25 января православные христиане вспоминают Татьяну (Татиану)Римскую и с нею в Риме пострадавших. В России она считается покровительницейстудентов.Традиции на 25 январяБудучи студенческим праздником, Татьянин день обросневероятным количеством традиций. В частности, 25 января обыкновенноставят свечи за успехи в учебе и молятся об этом мученице Татьяне. Воспроизводятстуденты и разные суеверия, связанные с учебой.Например, некогда по Москве ходило поверье, что учащемуся,которому удастся на Татьянин день раздобыть цветок из букета Великой княгиниЕлизавете Федоровны, тот успешно сдаст все экзамены. Ее супруг и сын императораАлександра II Великийкнязь Сергей Александрович покровительствовал наукам и ежегодно присутствовална празднике, из-за чего и появилась эта традиция. После того, как он был убиттеррористом Иваном Коляевым, традиция свою актуальность потеряла.Однако поверий о том, что можно возыметь успехи в учебе, выполнивопределенный несложный ритуал, с тех пор появилось немало. И воровать цветы из букета особы голубых кровей для этого вовсе не обязательно. Впрочем, главнойтрадицией российского студенчества на 25 января остается желание повеселиться.Бабий кут или Татьяна Крещенская: приметы на 25 январяНародный календарь называет этот день Бабьим кутом. Этим словомв деревенских избах называют пространство между устьем русской печи ипротивоположной стеной – кухню, полновластной хозяйкой которой в те далекиевремена была женщина.В народе считалось, что если девица смастерит из тряпочек иперьев небольшую метелочку и на Татьянин день спрячет в бабьем куте в домепонравившегося ей парня, то свадьба им гарантирована.Еще крестьяне верили, что если на Татьяну Крещенскую будетсолнечно, то птицы весной прилетят рано. Солнечная и морозная погода обещалихорошее лето, а вот снегопад сулил дожди в это время года.Именины25 января, гласит православный календарь, именины празднуют , Евпраксия, Галактион, Илья, Макарий, Мартиниан, Мертий, Петр, Савва иСилуан.