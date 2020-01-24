24.01.2020

2020-01-24 17:45:03

Система ранней помощи детям с ограниченными возможностями заработает в апреле

Во Владимирской области оказание услуг ранней помощи детям начнется только со 2 квартала 2020 года.

Формирование системы ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности (или риском их развития) и их семьям продолжается, сообщает департамент социальной защиты. В нее войдут 11 учреждений региона различной ведомственной принадлежности: 6 – социального обслуживания населения, 4 – здравоохранения и 1 – образования (с тремя филиалами).

В первом квартале 2020 будет сознан единый региональный информационно-методический центр, сформированы реестр поставщиков услуг и регистр детей, нуждающихся в оказании такой помощи.