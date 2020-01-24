Индексация цен произойдёт через полгода

С конца прошлого года по всей стране и нашей области в частности произошёл переход на новую систему оплаты за услугу в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Нашу область разделили на 3 зоны, каждой из которой выбрали своего регионального оператора. Самое, пожалуй, важное, что эта услуга стала коммунальной. Из-за этого нам в редакцию поступает множество звонков с вопросами, как же формируется новый тариф на вывоз мусора и сколько придётся платить жителям области.В номере 45 нашей газеты в ответе на вопрос читателя по ценам на вывоз мусора в зоне № 2 была допущена техническая ошибка - стоимость вывоза ТКО была написала неверно. Приносим свои извинения.Чтобы исправить неточность, а заодно подробно и точно проинформировать читателей, публикуем расценки на вывоз отходов в каждой из трёх зон, вступившие в силу с 1 января, которые нам предоставили в департаменте цен и тарифов администрации области.Три зоныКак сообщили в профильном ведомстве, по итогам проведённых конкурсных процедур в области выбрали 3-х региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами:- ООО «Хартия» (зона № 1, в которую входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы);- ООО «Биотехнологии» (зона № 2, в которую входят Владимир, Ковров, Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы);- ООО «Эко-Транс» (зона№ 3, в которую входят о. Муром, г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы).По тарифуДля каждой из 3-х зон определили предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. С 1 июля их проиндексируют (индексация тарифов на коммунальные услуги происходит раз в год) поэтому тарифы определяли с календарной разбивкой.ООО «Хартия»- с 1 января по 30 июня 2020 года в размере 482,46 руб. за 1 куб. м;- с 1 июля по 31 декабря 2020 года в размере 498,86 руб. за 1 куб. м.ООО «Биотехнологии»- с 1 января по 30 июня 2020 года в размере 540 руб. 82 коп. за 1 куб. м;- с 1 июля по 31 декабря 2020 года в размере 555 руб. 26 коп. за 1 куб. м.ООО «Эко-транс»- с 1 января по 30 июня 2020 года в размере 563,85 руб. за 1 куб. м;- с 1 июля по 31 декабря 2020 года в размере 586,68 руб. за 1 куб. м.На одногоПлата населения за коммунальную услугу по обращению с ТКО в свою очередь складывается из величины предельного единого тарифа и норматива накопления твёрдых коммунальных отходов, установленного постановлением департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области. Величины нормативов размещены на сайте департамента.Директор департамента цен и тарифов Мария Новосёлова:- Установленные во Владимирской области тарифы - одни из самых низких в ЦФО (в некоторых регионах эта сумма достигает 840 руб. за один кубометр). Их устанавливали с учётом обоснованных расходов компаний и данных о динамике образования твёрдых коммунальных отходов за последние 3 года.