Был проведен брейн-ринг для подростков, посвященный профилактике наркомании среди несовершеннолетних...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организовано профилактическое мероприятие по первичной профилактике наркомании среди несовершеннолетних.Полицейские посетили ГБОУ Образовательный центр «Протон» В мероприятии приняли участие 50 подростков в возрасте от 14 до 15 лет, учащиеся 8-9 классов, а также представители администрации образовательной организации.Специалист-эксперт Ирина Кутянова провела брейн-ринг для подростков, посвященный профилактике вредных привычек. Участники мероприятия разделились на 4 команды, каждая из которых выбрала капитана, название и девиз.Ребята ответили на вопросы викторины, а также блиц-опроса, связанные с медицинскими, правовыми последствиями табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. По итогам подсчета баллов жюри выбрало команду-победителя. Всем участникам команды-победителя были вручены грамоты от руководства УНК ГУ МВД России по г. Москве.Мероприятие прошло в живой и интерактивной форме, участники задавали экспертам интересующие вопросы.УНК ГУ МВД России по г. Москве