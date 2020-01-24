Был проведен брейн-ринг для подростков, посвященный профилактике наркомании среди несовершеннолетних...
Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организовано профилактическое мероприятие по первичной профилактике наркомании среди несовершеннолетних.
Полицейские посетили ГБОУ Образовательный центр «Протон» В мероприятии приняли участие 50 подростков в возрасте от 14 до 15 лет, учащиеся 8-9 классов, а также представители администрации образовательной организации.
Специалист-эксперт Ирина Кутянова провела брейн-ринг для подростков, посвященный профилактике вредных привычек. Участники мероприятия разделились на 4 команды, каждая из которых выбрала капитана, название и девиз.
Ребята ответили на вопросы викторины, а также блиц-опроса, связанные с медицинскими, правовыми последствиями табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. По итогам подсчета баллов жюри выбрало команду-победителя. Всем участникам команды-победителя были вручены грамоты от руководства УНК ГУ МВД России по г. Москве.
Мероприятие прошло в живой и интерактивной форме, участники задавали экспертам интересующие вопросы.
УНК ГУ МВД России по г. Москве