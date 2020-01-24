Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как избежать переутомления. Исследователи дали несколько важных советов.
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как избежать переутомления. Исследователи дали несколько важных советов.
В первую очередь, стоит создать для себя расписание на день или на неделю. Для этого существуют специальные приложения, которые помогут грамотно распланировать день. Эксперты отмечают, что в список дел обязательно нужно включить время на отдых и общение.
Кроме того, как сообщает , необходимо полноценно высыпаться. Нормой для среднестатистического взрослого человека является восьмичасовой сон. Однако специалисты рекомендуют подстраивать расписание под индивидуальные потребности – кому-то для полноценного отдыха хватает шесть часов, а кому-то и десяти мало.
Сбалансированное питание также поможет организму быстрее восстанавливаться. В пищу необходимо употреблять фрукты, овощи, крупы и мясо. Не стоит отказываться от рыбы и морепродуктов.
В Роспотребнадзоре порекомендовали завести себе хобби. Хорошим занятием для отдыха станут рисование, лепка и другие творческие увлечения.
Напомним, что ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, как распознать у детей. "Понять что у ребенка переутомление, можно по определенным симптомам. Это истощаемость внимания, нарушение сна, повышенная раздражительность, капризность", – рассказала эксперт.