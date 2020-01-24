Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как избежать переутомления. Исследователи дали несколько важных советов.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как избежать переутомления. Исследователи дали несколько важных советов.В первую очередь, стоит создать для себя расписание на день или на неделю. Для этого существуют специальные приложения, которые помогут грамотно распланировать день. Эксперты отмечают, что в список дел обязательно нужно включить время на отдых и общение.Кроме того, как сообщает , необходимо полноценно высыпаться. Нормой для среднестатистического взрослого человека является восьмичасовой сон. Однако специалисты рекомендуют подстраивать расписание под индивидуальные потребности – кому-то для полноценного отдыха хватает шесть часов, а кому-то и десяти мало.Сбалансированное питание также поможет организму быстрее восстанавливаться. В пищу необходимо употреблять фрукты, овощи, крупы и мясо. Не стоит отказываться от рыбы и морепродуктов.В Роспотребнадзоре порекомендовали завести себе хобби. Хорошим занятием для отдыха станут рисование, лепка и другие творческие увлечения.Напомним, что ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, как распознать у детей. "Понять что у ребенка переутомление, можно по определенным симптомам. Это истощаемость внимания, нарушение сна, повышенная раздражительность, капризность", – рассказала эксперт.