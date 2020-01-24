Тимур Батрутдинов отдыхает в жаркой стране и не
отказывает себе в близком общении с девушками. Его развязное поведение попало
на камеру.
Тимур Батрутдинов отдыхает в жаркой стране и не
отказывает себе в близком общении с девушками. Его развязное поведение попало
на камеру.
Еще недавно шоумен подыскивал себе невесту на шоу "План Б". Не найдя достойной
кандидатуры, завидный холостяк отправился развеяться к океану. Поклонники засекли
41-летнего Тимура Батрутдинова в компании женщин.
В Сети появилось видео
из тайского клуба. На нем телеведущий фривольно ведет себя со спутницами,
передает . Компрометирующие
резидента Comedy Club кадры вызвали у интернет-пользователей немало вопросов.
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