Тимур Батрутдинов отдыхает в жаркой стране и не отказывает себе в близком общении с девушками. Его развязное поведение попало на камеру.

Тимур Батрутдинов отдыхает в жаркой стране и неотказывает себе в близком общении с девушками. Его развязное поведение попалона камеру.Еще недавно шоумен подыскивал себе невесту на шоу "План Б". Не найдя достойнойкандидатуры, завидный холостяк отправился развеяться к океану. Поклонники засекли41-летнего Тимура Батрутдинова в компании женщин.В Сети появилось видеоиз тайского клуба. На нем телеведущий фривольно ведет себя со спутницами,передает . Компрометирующиерезидента Comedy Club кадры вызвали у интернет-пользователей немало вопросов.Материал дополняется