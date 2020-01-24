Власти США отклонили запрос Великобритании об экстрадиции жены американского дипломата Энн Сакулас. Ее считают виновницей ДТП, в котором погиб 19-летний британец.

Власти США отклонили запрос Великобритании об экстрадиции жены американского дипломата Энн Сакулас. Ее считают виновницей ДТП, в котором погиб 19-летний британец. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем, за рулем которого была американка.Госдеп США настаивает, что Сакулас не может быть выдана Лондону, так как в Великобритании она имела дипломатический иммунитет, который и позволил ей вернуться на родину в разгар следствия. Представители британских властей, в том числе премьер Борис Джонсон, выразили возмущение и поступком супруги дипломата, и поведением американских властей, передает телеканал "Россия 24".