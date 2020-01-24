В гости к полицейским пришли студенты Муромцевского лесотехнического техникума, Киржачского машиностроительного колледжа и учащиеся средней школы.

В гости к полицейским ОМВД России по Судогодскому району пришли студенты Муромцевского лесотехнического техникума.Коллектив отдела совместно с членом Общественного совета при ОМВД Валерием Назаровым подготовили обширную программу для гостей, интересную и полезную одновременно.Встреча началась с приветственных слов старшего инспектора по делам несовершеннолетних Натальи Смирновой, которая рассказала ребятам о работе своего подразделения и о задачах, которые возложены на полицию.Продолжила беседу инспектор по пропаганде ОГИБДД Ирина Дугина, которая поведала о деятельности каждого направления работы Госавтоинспекции и правилах поведения на дороге. Гости задавали множество вопросов о соблюдении правил дорожного движения и о правилах эксплуатации автомобилей. На все вопросы были получены квалифицированные ответы с примерами конкретных дорожных ситуаций.Начальник отдела по работе с личным составом Сергей Герасимов рассказал ребятам об основных условиях приема на службу в органы внутренних дел и требованиях, предъявляемых к кандидатам, а также о порядке поступления в высшие образовательные учреждения МВД России.Каждый из ребят под руководством сотрудников полиции попробовал разобрать и собрать автомат Калашникова и пистолет Макарова.В завершение встречи член Общественного совета при ОМВД России по Судогодскому району Валерий Назаров пригласил студентов вступать в ряды народных правозащитников.В рамках акции студенты Киржачского машиностроительного колледжа и учащиеся школы № 6 города Киржач посетили отделение МВД России по Киржачскому району. Полицейские рассказали о службе в полиции, а также о том, какие задачи выполняют структурные подразделения. Об особенностях работы каждого подразделения по раскрытию и расследование преступлений и правонарушений рассказала председатель Совета ветеранов Наталья Апполонова.Начальник отдела кадров Светлана Мельникова рассказала о порядке поступления в образовательные организации системы МВД России и ислужбу в органы внутренних дел, о порядке прохождения медицинской комиссии и критериях отбора кандидатов.Специалист направления по вооружению группы технического обеспечения отдела Андрей Виноградов и член Общественного совета при отделении МВД России по Киржачскому району Виктор Потураев поделился собственным многолетним опытом работы в полиции.Старший эксперт Максим Соколов рассказал о работе экспертов-криминалистов, о некоторых тонкостях этой работы и методах, используемых для снятия отпечатков пальцев с места преступления, что особенно понравилось ребятам.Член Совета ветеранов Владимир Ярощук продемонстрировал ребятам сборку и разборку пистолета Макарова и автомата Калашникова, рассказал историю их создания, привел занимательные факты из истории оружия, рассказал о применении таких средств индивидуальной защиты, как каска, бронежилет и щит.В завершение встречи гости посетили музей отдела полиции.