В первой половине дня ребята посетили спортивный зал, где занимаются сотрудники УВД...
Студенты ведомственных учреждений провели день в Центре служебной и боевой подготовки УВД по Зеленоградскому АО в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества.
В первой половине дня ребята посетили спортивный зал, где занимаются сотрудники УВД. Инструкторы ЦСиБП УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве провели полноценную тренировку с гостями. Основную часть занятия составила отработка боевых приемов борьбы: студенты разбились на пары, у каждой из которых был свой наставник-инструктор. После демонстрации приема ребята отрабатывали его друг с другом под строгим наблюдением опытных сотрудников полиции.
Начальник ЦСиБП капитан полиции Дмитрий Костамаров особое внимание уделил правильности выполнения боевых приемов борьбы: «Важно понимать: цель подобных приемов - не навредить человеку и причинить ему боль, а заставить сопротивляющегося злоумышленника выполнить законные требования сотрудника полиции. Задача – действовать уверенно, четко и быстро. Если техника освоена и отработана, то даже хрупкой девушке не составит труда эффективно применить ее при необходимости». Дмитрий Костамаров напомнил студентам о том, что служба в полиции невозможна без отличной физической формы и знаний боевой и служебной подготовки. Именно в этом направлении и работает ЦСиБП: все действующие сотрудники регулярно занимаются с инструкторами Центра, улучшают физическую форму, повторяют теорию, сдают зачеты.
Вторую половину дня «студенческий десант» начал в учебном классе Центра. О назначении и функциях Общественного совета при УВД ребятам рассказал председатель Совета Анатолий Хурумов. Будущие полицейские узнали о делах, участие в которых принимали общественники, и о том, каких успехов им удалось добиться. После лекции студенты перешли в тир, где действующие сотрудники полиции продемонстрировали основы огневой подготовки и стрельбу по мишеням.
Одним из наставников, проводивших день со студентами, стала выпускница колледжа полиции Арина Скурлаева. Арина уже год служит в УВД по ЗелАО и является инструктором группы по работе с личным составом ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы. Девушка рассказала о том, как она решила начать служить в полиции, и как проходило обучение в колледже: «Я с детства мечтала помогать людям, поэтому при выборе профессии долго не думала, хотя среди родных и близких сотрудников органов внутренних дел у меня нет. Было сложно и поступить, и обучаться – это большие физические нагрузки, ранние подъемы и соблюдение режима дня. Но мне нравилось учиться! В занятиях по физподготовке мне очень помогло спортивное прошлое – буквально перед поступлением в колледж я стала КМС по велоспорту, также занималась и продолжаю заниматься сейчас карате. А одними из любимых предметов у меня были криминалистика и уголовное право».Во время обучения в колледжеАрина Скурлаева стала командиром взвода, в подчинении у нее было 24 человека – и парни, и девушки.
Несмотря на все трудности, Арина окончила колледж с красным дипломом и уже через неделю после выпускного стала сотрудником УВД по Зеленоградскому округу. Сейчас девушка-инструктор тренирует полицейских: повышает их профессиональный уровень, подтягивает физические данные, обучает основам боевой и служебной подготовки.
День, проведенный в стенах полиции, позволил ребятам стать ближе к будущей профессии, заранее почувствовать на себе, каково быть настоящим полицейским.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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