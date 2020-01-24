В первой половине дня ребята посетили спортивный зал, где занимаются сотрудники УВД...

Студенты ведомственных учреждений провели день в Центре служебной и боевой подготовки УВД по Зеленоградскому АО в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества.В первой половине дня ребята посетили спортивный зал, где занимаются сотрудники УВД. Инструкторы ЦСиБП УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве провели полноценную тренировку с гостями. Основную часть занятия составила отработка боевых приемов борьбы: студенты разбились на пары, у каждой из которых был свой наставник-инструктор. После демонстрации приема ребята отрабатывали его друг с другом под строгим наблюдением опытных сотрудников полиции.Начальник ЦСиБП капитан полиции Дмитрий Костамаров особое внимание уделил правильности выполнения боевых приемов борьбы: «Важно понимать: цель подобных приемов - не навредить человеку и причинить ему боль, а заставить сопротивляющегося злоумышленника выполнить законные требования сотрудника полиции. Задача – действовать уверенно, четко и быстро. Если техника освоена и отработана, то даже хрупкой девушке не составит труда эффективно применить ее при необходимости». Дмитрий Костамаров напомнил студентам о том, что служба в полиции невозможна без отличной физической формы и знаний боевой и служебной подготовки. Именно в этом направлении и работает ЦСиБП: все действующие сотрудники регулярно занимаются с инструкторами Центра, улучшают физическую форму, повторяют теорию, сдают зачеты.Вторую половину дня «студенческий десант» начал в учебном классе Центра. О назначении и функциях Общественного совета при УВД ребятам рассказал председатель Совета Анатолий Хурумов. Будущие полицейские узнали о делах, участие в которых принимали общественники, и о том, каких успехов им удалось добиться. После лекции студенты перешли в тир, где действующие сотрудники полиции продемонстрировали основы огневой подготовки и стрельбу по мишеням.Одним из наставников, проводивших день со студентами, стала выпускница колледжа полиции Арина Скурлаева. Арина уже год служит в УВД по ЗелАО и является инструктором группы по работе с личным составом ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы. Девушка рассказала о том, как она решила начать служить в полиции, и как проходило обучение в колледже: «Я с детства мечтала помогать людям, поэтому при выборе профессии долго не думала, хотя среди родных и близких сотрудников органов внутренних дел у меня нет. Было сложно и поступить, и обучаться – это большие физические нагрузки, ранние подъемы и соблюдение режима дня. Но мне нравилось учиться! В занятиях по физподготовке мне очень помогло спортивное прошлое – буквально перед поступлением в колледж я стала КМС по велоспорту, также занималась и продолжаю заниматься сейчас карате. А одними из любимых предметов у меня были криминалистика и уголовное право».Во время обучения в колледжеАрина Скурлаева стала командиром взвода, в подчинении у нее было 24 человека – и парни, и девушки.Несмотря на все трудности, Арина окончила колледж с красным дипломом и уже через неделю после выпускного стала сотрудником УВД по Зеленоградскому округу. Сейчас девушка-инструктор тренирует полицейских: повышает их профессиональный уровень, подтягивает физические данные, обучает основам боевой и служебной подготовки.День, проведенный в стенах полиции, позволил ребятам стать ближе к будущей профессии, заранее почувствовать на себе, каково быть настоящим полицейским.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31