Большие памятные мероприятия в Израиле напомнили всему миру о трагических и героических уроках истории. В год 75-летия Великой Победы в Иерусалиме открыли монумент в честь непобежденных жителей непокоренного советского города — Ленинграда. Можно по-разному открывать памятник, сказал Путин, обращаясь к израильскому руководству, но за то, как вы это сделали, спасибо.

Большие памятные мероприятия в Израиле напомнили всему миру о трагических и героических уроках истории. В год 75-летия Великой Победы в Иерусалиме открыли монумент в честь непобежденных жителей непокоренного советского города — Ленинграда. Можно по-разному открывать памятник, сказал Путин, обращаясь к израильскому руководству, но за то, как вы это сделали, спасибо. А потом была большая международная конференция в память о жертвах Холокоста.Об исторической памяти, сохранению которой Израиль придает особенное значение, Владимир Путин говорил с президентом и премьером этой страны. Как в России нет семьи, которую бы не затронула война, так и в Израиле нет людей, чьих предков бы не спасли от гибели воины Красной армии.В Иерусалиме в этот день представители шести королевских домов Европы, президенты и премьеры 47 государств — от Аргентины до Австралии. Но без преувеличения самым ожидаемым гостем в Израиле был российский президент. Владимира Путина уже у трапа встречает министр иностранных дел Исраэль Кац. Он благодарил президента и в его лице весь российский, советский народ за победу над нацизмом и освобождение Освенцима. Для главы израильской дипломатии — это еще глубоко личная история."Я хотел бы лично поблагодарить вас за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Моя мать была там и была освобождена советскими войсками", — рассказал он.27 января — день освобождения Освенцима, крупнейшего нацистского лагеря смерти — стал международным днем памяти жертв Холокоста. Шесть миллионов погибших, сожженных, расстрелянных и умерщвленных в газовых камерах евреев.Но сегодня в Иерусалиме вспоминали и те немыслимые жертвы, которые понес СССР. И особенно трагическая страница войны — блокада Ленинграда. В Иерусалиме звучит "Синий платочек" на русском и иврите.Зал закрыли шатром от непогоды, но это самый центр Иерусалима — парк Сакер. Здесь теперь будет возвышаться 8,5-метровый бронзовый монумент в память о героях-блокадниках. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху приняли участие в церемонии открытия памятника.Монумент назвали "Свеча памяти". И она будет гореть и днем и ночью. Внутри датчики, которые при приближении посетителей парка, будут включать запись ленинградского метронома, предупреждавшего ленинградцев о бомбежках. На памятнике символы города на Неве и Израиля и надпись на трех языках "Помни живых и павших, смертью смерть поправших"."Сам не знал, только что вот, несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс. За годы блокады ленинградцы, находясь вот в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови. Лишенные еды, света, тепла, они продолжали трудиться в госпиталях, заниматься искусством, наукой и просвещением, и, жертвуя собой, сберегли великий город для будущих поколений. Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой, а величие, сила духа и вера в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — подчеркнул Владимир Путин.В зале находится все высшее руководство Израиля. Блокадники, живущие здесь и специально приехавшие из города на Неве. Трагедия Ленинграда напрямую коснулись семьи Владимира Путина."Для меня это не пустой звук, я знаю об этом не понаслышке, а по рассказам своих родителей, потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 1942 года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге среди тысяч, сотен тысяч других горожан", — рассказал президент России.Капсула с землей с Пискаревского мемориального кладбища заложена в основании памятника. Во время церемонии на экране картины из песка. В мирную жизнь врывается война. Страшные будни блокадников. Наполненная смыслами и символами, невероятно трогательная и эмоциональная церемония — трагедию блокадного Ленинграда в Иерусалиме чувствуют, как свою.У мэра Иерусалима бабушка погибла в Освенциме, но его отец сегодня в зале. "Смотри, папа! Мы находимся здесь, в Иерусалиме, вместе с президентом России и нашими воинами-героями. И я хочу сказать, спасибо за то, что вы остановили жуткую машину смерти и дали жизнь и надежду", — сказал мэр Иерусалима Моше Лион.Ленинград выстоял. Нацизм был сокрушен. Жизнь победила смерть."Я хотел бы сказать еще несколько слов. Памятник — это очень хорошо, это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня, — спасибо", — поблагодарил президент России.В зале звучит "День Победы", это голоса героев блокадников.Путин покидал зал, но откликнулся на просьбу израильского спецназа сделать совместное фото. Хотя дорога каждая секунда — сверхнасыщенная программа. Президент вручил Орден Мужества родным героя Второй мировой Леона Фельдгендера, который поднял восстание в лагере смерти Собибор."Он потерял родителей, жену, сыновей. Прошел невыносимые страдания ужасы гетто и лагеря смерти Собибор, но не пал духом. Проявил волю к жизни, к победе, — сказал Путин.- Организовал в лагере интернациональную подпольную группу. И поднял на борьбу истощенных, измученных, утративших веру в справедливость и надежду на жизнь людей. Наладил контакт с прибывшими в лагерь советскими военнопленными, среди которых был и бесстрашный советский офицер Александр Аронович Печерский. Вместе они стали вдохновителями и лидерами беспрецедентного восстания заключенных в лагере Собибор. Их подвиг — пример на все времена и навсегда вписан в мировую историю"."Очень важно помнить такой подвиг. Помнить, что не сдавалась, что боролись, — говорит Ница Шахам, внучатая племянница Леона Фельдгендера. — Я получила медаль и записку на русском, где внизу стоит подпись президента".Израиль помнит. Как и в России, день Победы здесь отмечают 9 мая и в стране это государственный праздник.Биньямин Нетаньяху рядом Владимиром Путиным во время официальной церемонии памяти жертв Холокоста в мемориальном комплексе Яд Вашем. В первому ряду сидят вице-президент США Пенс, президент Макрон и британский принц Чарльз. Выступая, Путин обращается к документальным свидетельствам освобождения Освенцима Красной армией."Читать эти военные сводки, документы, где в деталях рассказано, как был устроен лагерь, как действовала машина хладнокровного уничтожения людей, очень сложно, невыносимо, — признается российский лидер. — Маршал Красной Армии Конев, командующий тогда военной операцией по взятию густонаселенного Силезского промышленного района Германии, использовал тактику максимального спасения мирных жителей. И, получив донесение о творившихся в Освенциме зверствах, запретил сам себе даже видеть этот лагерь. Позже он написал в своих мемуарах: был тогда не в праве потерять душевные силы, допустить, чтобы справедливое чувство мщения не ослепило его при проведении военных операций и не вызвало бы дополнительных страданий и жертв среди мирного населения Германии".В зале в этот момент был и президент Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер начал свою речь на иврите:"Страшная война, которая унесла более 50 миллионов жизней. Это то, что сотворила моя страна. Спустя 75 лет после освобождения Аушвица я выступаю перед вами, как президент Германии, и ощущаю на себе колоссальное историческое бремя, бремя вины. И все же одновременно мое сердце переполняет благодарность за то, что те, кто пережили Холокост, протягивают нам руку дружбы. Я глубоко тронут этим духом примирения. Ответственность Германии — у нее нет срока давности. Мы должны помнить о нашей ответственности. И именно это главная мера всех наших деяний. Я благодарю вас за это чудо примирения".Вице-президент США Майк Пенс напомнил о вкладе союзных войск в разгром нацизма и пообещал и дальше во всем поддерживать Израиль."Американский народ прошел с вами весь этот путь с самого 48-го года. И мы вас не бросим", — сказал Пенс.Холокост в Израиле еще называют Шоа — в переводе это означает "катастрофа еврейского народа"."Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, окончательное решение еврейского вопроса, это, уважаемые коллеги, одна из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории. Но не забудем и о том, что у этого преступления были и соучастники, пособники. В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев. Так, на Украине погибло порядка 1,4 миллиона евреев. В Литве уничтожено 220 тысяч человек. Это, обращаю на это ваше внимание, дорогие друзья, это 95 процентов довоенного еврейского населения этой страны. Холокост — это целенаправленное уничтожение людей. Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах ни одному народу, — 27 миллионов погибших. Мы никогда этого не забудем", — подчеркнул Путин.Но сегодня находятся те, кто пытается стереть память о подвиге и победе и переписать историю. Путин призвал мировых лидеров быть бдительными и не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма и антисемитизма."Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз, могут обернуться страшными последствиями, — уверен Путин. — У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединенных Наций. Пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами. И, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию, провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам пятерки"."Мой дорогой друг, президент Путин, я согласен с вами, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе и говорить об этом", — ответил на это предложение президент Франции Эммануэль Макрон.В завершении церемонии лидеры стран возложили венки к вечному огню в память о жертвах Холокоста. В память о всех погибших в самой страшной войне человечества. Вторя главному завету: "Никогда больше".То, что происходит сегодня в Иерусалиме, называется большая политика. Это десятки международных делегаций, глав государств, правительств, парламентов. И зачищенный центр города, тысячи полицейских на улицах, многочасовые пробки — лишь блики на большой шахматной доске. Давос вдруг оказался в тени Иерусалима, где единство времени и места позволили мировым лидерам обсудить наболевшие проблемыДля Владимира Путина и Биньямин Нетаньяху постоянные личные контакты — основа для конструктивных отношений между государствами. На встрече присутствовала и супруга израильского премьера Сара, а к рабочему ланчу приехал старший сын Яир Нетаньяху, специально, чтобы сфотографироваться с российским лидером. Такие встречи независимо от напряженности повестки проходят в теплой атмосфере."Я и моя супруга Сара рады приветствовать нашего большого друга президента Российской Федерации. Мы рады вас видеть здесь, в Иерусалиме", — сказал Нетаньяху."Я хочу Вас поблагодарить за приглашение. Мы регулярно и очень плотно работаем с премьер-министром. Давно договаривались о визите в Израиль. Уверен, что это пойдет на пользу развитию наших двусторонних отношений. Ну и конечно, у нас у всех большая миссия сегодня — вспомнить о жертвах Холокоста", — ответил Путин.За закрытыми дверями обсуждались не только политические вопросы. В какой-то момент в резиденцию прибыл православный патриарх Иерусалима Феофил III и мама израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в сентябре в России за контрабанду наркотиков. Яффа, мама девушки, просила российского президента помиловать дочь. "Моя девочка такая яркая, у нее свет в глазах. Она летела домой чтобы создать семью. Верните ее, я очень скучаю по ней! Прошу вас, помилуйте ее, в ней вся моя жизнь", — сказала Яффа Иссахар. "Сегодня ее посещает госпожа Москалькова, она занимается правами человека в России, сегодня она вашу дочь посетит", — пообещал Путин.Уже через два часа омбудсмен навестила израильтянку, отбывающую срок в подмосковной колонии. Детали ее дела позволяют рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Наамы. "Иссахар не сбывала наркотики, у нее не было умысла продавать их", — указала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Обсудив гуманитарную проблему с израильским коллегой, Владимир Путин пообещает матери израильтянки, что вскоре все будет хорошо."Для меня ясно, что Наама из хорошей, очень порядочной семьи. И мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения. Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и хочу еще раз повторить — все будет хорошо", — заверил Путин.Израильские СМИ накануне визита российского лидера писали о том, что кроме вопросов безопасности, координации действий военных и гуманитарных тем, политики затронут проблему собственности Русской Православной Церкви и Императорского православного палестинского общества в Иерусалиме.С президентом Реувеном Ривлиным, пригласившим главу российского государства для участия в форуме памяти жертв Холокоста, речь шла об исторической памяти, о катастрофе европейских евреев в годы Второй Мировой войны, о спасении, принесенном еврейскому народу солдатами Красной армии."Мы все хорошо знаем, откуда происходит антисемитизм. Но мы не знаем, где это заканчивается", — сказал Ривлин."К сожалению, мы знаем это — заканчивается Освенцимом, — сказал Путин. — Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это не происходило и от кого бы этого не исходило. Красная армия не только освободила Освенцим, она внесла решающий вклад в борьбе с нацизмом. И советский народ, русский народ, очень пострадал во время этой войны. Что касается трагедии Холокоста, сорок процентов убитых, замученных евреев — это евреи Советского Союза. Так что это в полном смысле этого слова наша общая трагедия с вами".Проблема европейского антисемитизма перестала быть фигурой речи. Сегодня это опасная тенденция, которую используют безответственные манипуляторы. Противостояние им становится первоочередной задачей ответственной политики.