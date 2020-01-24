Министерство финансов удовлетворило самую крупную заявку на облигации федерального займа. Неизвестный покупатель выставил на аукционе заявку на 58 миллиардов рублей с погашением в ноябре 2025 года.

Министерство финансов удовлетворило самую крупную заявку на облигации федерального займа. Неизвестный покупатель выставил на аукционе заявку на 58 миллиардов рублей с погашением в ноябре 2025 года.В среду, 22 января, состоялся аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа. Он стал самым необычным за все времена, сообщает РБК. Эксперты Росбанка отметили, что это самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую они могут припомнить.В "ВТБ Капитале" также рассказали, что на данный момент это крупнейшая принятая заявка за всю историю аукционов облигаций федерального займа с фиксированным купоном.Эксперты предполагают, что покупателем мог стать только крупный фонд-нерезидент. ОФЗ-26229 — это почти весь объем гособлигаций с погашением в 2025 на аукционе. Крупная покупка не повлияла на курс рубля.