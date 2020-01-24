С 24 января Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка из Саратова. Специалисты Банка России пришли к выводу, что 65% кредитного портфеля НВКбанка составляют проблемные ссуды. При этом для обеспечения своей банковской деятельности банк активно привлекал деньги населения. На их долю пришлось около девяти десятых банковских средств.

С 24 января Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка из Саратова. Специалисты Банка России пришли к выводу, что 65% кредитного портфеля НВКбанка составляют проблемные ссуды. При этом для обеспечения своей банковской деятельности банк активно привлекал деньги населения. На их долю пришлось около девяти десятых банковских средств.Банк России неоднократно направлял в саратовский банк предписания на пополнение резервов, которые компенсируют возможные потери, однако исполнение предписаний выявило наличие в банковской деятельности оснований для банкротства. И хотя Нижневолжский коммерческий банк разработал план восстановления финансовой устойчивости, его основные мероприятия были признаны надзорным органом нереальными и неисполнимыми.По итогам третьего квартала 2019 года банк занимал 176 место по размерам своих активов. Владельцами банка являются Владислав Буров, которому принадлежит 19,9% его акций, по 10% у АО "Онтарио" и ЗАО "Гурон", еще по 9,9% принадлежит АО "Фаррэл" и АО "Ловир".Вклады граждан в банке были застрахованы. Отзыв лицензии – это страховой случай в отношении обязательств банка по вкладам населения. В этом случае вкладчикам банка компенсируется полностью сумма в 1 миллион 400 тысяч на одного вкладчика. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 7 февраля.