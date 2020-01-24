Прохор Шаляпин отправился в круиз по Тихому океану с миллионершей из Канады. Артист шикует, ни в чем себе не отказывая.

Прохор Шаляпин отправился в круизпо Тихому океану с миллионершей из Канады. Артист шикует, ни в чем себе не отказывая.Парочку заметили русские туристы, оказавшиеся на лайнере Royal Princess с ПрохоромШаляпиным. По их словам, новой спутнице исполнителя чуть больше 40 лет."У Шаляпина теперьТанечка, миллионерша из Канады", – цитирует одного из свидетелейотдыха исполнителя . До круиза артист с женщиной былизамечены в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса AstoriaBeverly Hills.Самый обычныйномер без завтрака в нем стоит 42 тысячи рублей в сутки. А Прохор Шаляпин сподругой там прожили восемь дней в люксе, заплатив за него 80 тысяч рублей всутки.Материал дополняется