Умерла старейший практикующий хирург России Алла Левушкина. Ей было 92 года. Прощание состоится завтра в 14:00 в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11, ..

Умерла старейший практикующий хирург России Алла Левушкина. Ей было 92 года.Прощание состоится завтра в 14:00 в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11, пишет ТАСС. Стоит отметить, что в 2014 году Левушкиной вручили врачебную премию "Призвание" в номинации "За верность профессии".