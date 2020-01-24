УВД по ТиНАО устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Федусовой Карины Владимировны...

УВД по ТиНАО устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Федусовой Карины Владимировны, 2007 года рождения, которая 23 января 2020 года ушла из дома в поселении Рязановское и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 11 - 12 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые прямые до пояса.Была одета: куртка синего цвета с мехом на воротнике, шапка черного цвета, лосины черного цвета, черные сапоги. При себе имела рюкзак черного цвета с золотисто-серебристыми вставками.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79