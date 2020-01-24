В результате обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства – мефедрон и кокаин...

СО ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы направлено в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств – мефедрона и кокаина.Установлено, что фигуранты уголовного дела получали у неустановленного лица наркотические средства, после чего осуществляли их взвешивание и расфасовку и размещали в тайники-закладки по различным адресам на территории г. Москвы. При очередной попытке сбыта один из злоумышленников был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято вещество массой 4,12 грамма. Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. В результате обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства – мефедрон, общей массой свыше 73 граммов, и кокаин, массой 0,59 грамма.СО ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».К уголовной ответственности привлечены двое мужчин в возрасте 23 и 24 лет, в отношении которых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако один из фигурантов от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.В настоящее время уголовное дело в отношении одного из обвиняемых направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53