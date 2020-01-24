Злоумышленник, имея ключи к входной двери заявительницы, проник в жилое помещение и похитил оттуда ценные вещи и денежные средства…

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении ювелирных изделий и другого имущества на общую сумму около 1 миллиона рублей», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 46-летней москвички о квартирной краже. Женщина сообщила, что из квартиры одного из домов на улице Большие Каменщики, где она проживает совместно с родственниками, пропали принадлежащие ей ювелирные украшения, денежные средства и другое имущество. Также из комнат ее отца и сына пропала компьютерная техника, ювелирные изделия, дорогостоящая алкогольная продукция, денежные средства в иностранной валюте и иное имущество. Общий материальный ущерб составляет около 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из отелей на Воронцовской улице задержали подозреваемого в краже. Им оказался знакомый заявительницы – 34-летний приезжий мужчина.Как было установлено, злоумышленник, имея ключи к входной двери заявительницы, проник в жилое помещение и похитил оттуда ценные вещи и денежные средства. В настоящее время похищенное изъято.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60