Полиция задержала их на выезде из деревни

В Гороховецком районе завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в краже металла с крыш двух домов, сообщает УМВД России по Владимирской области.В октябре два брата 40 и 43 лет два дня подряд приезжали в деревню в Гороховецком районе, чтобы снять кровельное железо с крыш домов. Похищенное они сдавали в пункт приёма металлолома, пока их не остановили полицейские на выезде из деревни. Братья не отрицали своей вины и во всём признались.За два дня они похитили около 200 листов кровельного железа на сумму 16 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.