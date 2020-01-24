Около 200 листов железа фигуранты сняли с крыш домов.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей.По версии следствия, в октябре прошлого года два брата 40 и 43 лет в поисках металлолома приехали в одну из деревень Гороховецкого района. Достоверно зная, что в деревне в осенне-зимний период никто не проживает, мужчины сняли кровельное железо с одного из домов и сдали похищенное в ближайший пункт приема металлолома. Полученные деньги они разделили между собой и потратили на личные нужды. На следующий день мужчины вновь приехали в деревню и сняли железо с другого дома. Погрузив железо в автомобиль, злоумышленники отправились в пункт приема металла, однако на выезде из деревни были остановлены сотрудниками полиции.Находившиеся на своем участке обслуживания сотрудники уголовного розыска обратили внимание на груженую автомашину «Газель», при осмотре которой в кузове были обнаружены листы железа. Фигуранты вину свою не отрицали и сознались в краже металла с крыш двух домов.Мужчинам было предъявлено обвинение по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Сумма общего материального ущерба, причиненного владельцам домов, составила около 16 тысяч рублей и частично была возмещена. Всего ими было похищено около 200 листов кровельного железа.В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.