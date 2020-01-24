По словам проектировщиков, при создании плана, они учли все пожелания гусевчан

Администрация города Гусь-Хрустального презентовала проект 5-километровой набережной, постройка которой планируется у городского озера. Она претендует на участие во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».Город планирует охватить территорию от спорткомплекса им. Паушкина до городского пляжа с пляжной зоной. По словам проектировщиков, при создании плана, они учли все пожелания гусевчан. Набережная будет оснащена пирсами, зонами отдыха, открытыми площадками, детскими игровыми зонами, аллеями и парковочными местами.