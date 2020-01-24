В китайском Ухане начали строить новую больницу для зараженных коронавирусом. Медучреждение должно заработать уже примерно через неделю. По данным , врачи смогут одновременно помогать ..

В китайском Ухане начали строить новую больницу для зараженных коронавирусом. Медучреждение должно заработать уже примерно через неделю.По данным , врачи смогут одновременно помогать около тысячи пациентов. Для строительства больницы в Ухань пригнали десятки экскаваторов и рабочих. Стоит отметить, что в апреле 2003 года началась эпидемия атипичной пневмонии SARS, и строители смогли собрать новое медучреждение всего за неделю.