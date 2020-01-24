В столице две школьницы решили попробовать снег на вкус и угодили в больницу. ЧП случилось во время прогулки в группе продленного дня. Уточняется, что девочки посыпали снег пищевой ..

В столице две школьницы решили попробовать снег на вкус и угодили в больницу. ЧП случилось во время прогулки в группе продленного дня.Уточняется, что девочки посыпали снег пищевой приправой. Педагог, узнав о случившемся, незамедлительно вызвала скорую и сообщила об инциденте родителям. Врачи сделали второклассницам промывание желудка и позже отпустили домой, пишет "".