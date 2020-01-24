Организаторы мероприятия рассказали ребятам о деятельности правоохранительных органов и познакомили их с четвероногими верными помощниками полицейских...

В рамках традиционной Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, учащиеся Троицкого колледжа № 4 г. Москвы познакомились с работой сотрудников полиции межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» г. Москвы.Знакомство со службой в органах внутренних дел для учащихся колледжа началось с интересной и познавательной экскурсии по межмуниципальному отделу МВД России «Троицкий» г. Москвы. После, в актовом зале гостей встречали старший инспектор группы профессиональной подготовки УВД по ТиНАО майор внутренней службы Наталья Второва и представитель Общественного совета УВД при ТиНАО Александр Осипов. Организаторы мероприятия рассказали ребятам о деятельности правоохранительных органов, работе отделений уголовного розыска и охраны общественного порядка, дежурной части, патрульно-постовой службы и экспертно-криминалистического центра.Инспектор группы профессиональной подготовки УВД по ТиНАО майор внутренней службы Наталья Второва рассказала ребятам о вступительных испытаниях и условиях поступления в учебные заведения МВД России, о требованиях, которые предъявляются к кандидатам на службу, правах и обязанностях полицейских, а также о социальных гарантиях сотрудников ОВД.Инспектор группы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» г. Москвы капитан полиции Ольга Крукович провела профилактические разъяснительные беседы с учащимися, направленные на предупреждение потребления запрещённых средств и препаратов, а также любой никотиносодержащей продукции. Также ребятам был показан фильм о вреде наркотиков и их пагубном влиянии на жизнь подрастающего поколения.В завершение встречи студенты посетили центр кинологической службы, где смогли познакомиться с четвероногими верными помощниками полицейских. Сотрудники центра показали гостям вольеры, рассказали о рационе и методах обучения служебных собак, а также о их роли в раскрытии преступлений. Всеобщий восторг у ребят вызвала служебная собака и друг полицейских по кличке «Макс», которая продемонстрировала свои навыки по поиску взрывчатых веществ и задержанию преступников.Девушки и юноши задали представителям правоохранительных органов интересующие их вопросы и поблагодарили сотрудников УВД по ТиНАО за интересную и познавательную встречу. Многие из учащихся отметили, что всерьез задумались в будущем пополнить ряды стражей порядка.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79