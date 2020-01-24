Ребята познакомились с особенностями работы в органах внутренних дел, а также посетили исторический музей УВД по САО...

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» учащиеся «Театрального художественно-технического колледжа» г. Москвы познакомились с работой полиции Северного округа.В актовом зале Управления гостей встретил врио начальника ОПП УВД по САО старший лейтенант внутренней службы Павел Глаголев, сотрудник Отдела кадров подполковник внутренней службы Наталья Кебич, начальник ЭКЦ подполковник полиции Денис Софронов, начальник ОССМИ УВД по САО подполковник внутренней службы Наталья Анашкина и член Общественного совета Юрий Замощ. Они рассказали ребятам об особенностях работы в органах внутренних дел, задачах и функциях полиции, о работе добровольных дружин, а также о вступительных испытаниях и условиях поступления в учебные заведения МВД России. Также студентам был показан документальный фильм о службе в УВД, который наглядно показал, как работают полицейские Северного округа столицы.После официальной части эксперты-криминалисты продемонстрировали гостям образцы специального оборудования и средств, с помощью которых осуществляется поиск и сбор вещественных доказательств на местах совершения преступлений. Ребята задавали интересующие их вопросы, на которые сотрудники полиции дали исчерпывающие ответы.Председатель Совета ветеранов УВД Федор Павлич организовал для ребят экскурсию по историческому музею Управления. Он рассказал студентам об экспонатах музея, а также о работе сотрудников советской милиции, в частности, сотрудников территориальных отделов милиции того времени. После экскурсии ребята приняли участие в блиц-опросе, который им подготовил ветеран УВД.В заключение мероприятия студенты и их педагоги поблагодарили сотрудников УВД по САО за интересную и познавательную встречу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29