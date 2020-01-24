Основной задачей приема молодежного десанта в окружном Управлении внутренних дел являлась агитационно-разъяснительная работа с подрастающим поколением округа...

Руководство УВД по ЗАО, член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Юрий Шаркович, при участии старших инспекторов отдела ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции Дениса Стихарева и лейтенанта полиции Эдуарда Минкина, организовали экскурсию по Управлению учащихся кадетского класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 384 имени Д.К. Корнеева» Можайского района Западного административного округа столицы.Встречала ребят и начала знакомить со структурой Управления внутренних дел начальник Правового отдела УВД по ЗАО подполковник внутренней службы Анастасия Гаврилова, являющаяся и председателем Женсовета УВД по ЗАО.Основной задачей приема молодежного десанта в окружном Управлении внутренних дел являлась агитационно-разъяснительная работа с подрастающим поколением округа, направленная на привлечение выпускников школ и кадетских классов к поступлению в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя и приема молодых инициативных граждан на службу в органы внутренних дел.Пришедшим на экскурсию рассказали об условиях службы в органах внутренних дел, социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних дел и членам их семей, об условиях, порядке поступления и обучения в Московском университете МВД России.Экскурсия по зданию и службам Управления стартовала со знакомства юных гостей с работой Экспертно-криминалистического центра и его начальником полковником полиции Светланой Галкиной.Юноши и девушки увидели работу дактилоскопистов, раскрывающих преступления даже по одному случайно оставленному злоумышленником отпечатку пальца, также работу баллистов и трассологов. Сотрудники ЭКЦ профессионально и развернуто отвечали на вопросы гостей.Эксперт группы по выявлению подделок и фальшивых денежных знаков показала способы распознавания иностранных и российских фальшивых купюр различных номиналов.Любознательную молодежь провели по зданию, показав служебный стрелковый тир и Центр кинологической службы, где показали работу служебных собак.В финале познавательной экскурсии кадеты побывали в физкультурно-оздоровительном комплексе, где располагаются залы борьбы и бокса, плавательный бассейн, зал силовой подготовки.Инструкторы Отделения профессиональной подготовки и Центра служебной и боевой подготовки показали несколько эффективных приемов борьбы.Кадеты поблагодарили организаторов за познавательную экскурсию, проявив искреннюю заинтересованность к поступлению на обучение в ведомственные ВУЗы.Член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Юрий Шаркович убежден в эффективности подобных встреч подростков и сотрудников органов внутренних дел на этапе выбора будущей профессии.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93