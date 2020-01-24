В сенате США продолжается оглашение аргументов за отстранение от власти президента Трампа. Ожидается, что сегодня демократы завершат представлять обвинения по первому пункту - злоупотребление властью - и перейдут ко второму - препятствование работе конгресса со стороны президента.

В сенате США продолжается оглашение аргументов за отстранение от власти президента Трампа. Ожидается, что сегодня демократы завершат представлять обвинения по первому пункту — злоупотребление властью — и перейдут ко второму — препятствование работе конгресса со стороны президента.Председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер заявил, что обвинения против Трампа "входят в число самых серьезных обвинений, когда-либо выдвинутых против президента" страны.Тем временем сам Дональд Трамп занят вопросами внешней политики. Он сообщил, что намерен обнародовать американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта раньше, чем Биньямин Нетаньяху прибудет в Вашингтон. Визит премьер-министра Израиля запланирован на 28 января, сообщает телеканал "Россия 24".Власти Палестины заявили, что отвергнут американский план урегулирования, если его положения будут нарушать международное право.