В городе Каменск-Уральский Свердловской области в пятиэтажном доме произошел хлопок газа. В результате инцидента пострадала женщина.

В городе Каменск-Уральский Свердловской области в пятиэтажном доме произошел хлопок газа. В результате инцидента пострадала женщина. О происшествии СМИ сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД региона Валерий Горелых.Как уточняется, ЧП произошло в 4:50 по местному времени (2:50 по времени Москвы) в однокомнатной квартире в пятиэтажном панельном доме по адресу улица Привокзальная, 24. К счастью, обошлось без последующего возгорания. Пострадавшую в результате инцидента местную жительницу доставили в больницу с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение".В квартире, где произошел инцидент, зафиксировано частичное разрушение несущей стены, выбиты два окна. Из дома были эвакуированы 35 человек. Угрозы разрушения дома нет, передает РИА Новости.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции, бригады скорой помощи. Ведется тщательное обследование всех помещений здания. До окончания разбирательства в доме перекрыто газовое оборудование.По предварительным данным, хлопок произошел из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием, отметил Валерий Горелых.