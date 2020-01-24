Полицейские рассказали участникам акции об истории создания Управления внутренних дел по СЗАО, о подразделениях и службах...

В рамках общероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пригласили курсантов Колледжа полиции.Поговорить о службе с гостями окружного Управления пришли заместитель начальника отдела кадров подполковник внутренний службы Алексей Павлов и начальник дежурной части подполковник полиции Александр Лапа, а также председатель Общественного совета при УВД Виктор Швидкин. Они рассказали участникам акции об истории создания Управления внутренних дел по СЗАО, о подразделениях и службах, а также привели в пример бывших учеников колледжа, которые достойно несут службу в УВД по СЗАО.Продолжили мероприятия сотрудники кинологической службы Управления. Кинологи рассказали учащимся об особенностях работы, а затем со своими питомцами показали, как происходит поиск наркотических и психотропных веществ. Полицейские также продемонстрировали комплекс команд, которые очень важны в работе кинолога с собакой.В этот день студентам колледжа представилась возможность изнутри познакомиться с работой сотрудников ОГИБДД УВД по СЗАО. Инспекторы ДПС ознакомили молодых людей с особенностями работы на дорогах округа, а также поведали о качествах, необходимых для службы в полиции. Студентам продемонстрировали автомобиль сотрудников Госавтоинспекции, специализированное оборудование, используемое для выявления нарушений ПДД, а также приборы, установленные в автотранспортных средствах.В завершении акции полицейские поздравили ребят с наступающим Днем российского студенчества и пожелали им удачи в учебе и достижения поставленных целей.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56