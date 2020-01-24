Сотрудники Управления по Восточному округу провели футбольные соревнования в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант»...

Сотрудники Управления по Восточному округу провели футбольные соревнования в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант».На мероприятие были приглашены студенты Московского гуманитарного университета, Щелковского колледжа и Подмосковного колледжа «Энергия». В актовом зале учащимся рассказали о борьбе с коррупцией помощник начальника УВД по ВАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Дмитрий Медяник и старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-ого отделения ОЭБиПК УВД по ВАО подполковник полиции Михаил Фетисов. Также о роли Общественного совета поведал его представитель Владимир Каверин.Заместитель начальника Отдела кадров УВД – начальник 1-ого отделения (комплектования) майор полиции Екатерина Козлачкова и начальник ОМПО УВД по ВАО капитан внутренней службы Евгений Кононов заинтересовали ребят перспективой службы в ЭКЦ, пригласив тех на фильм, посвященный 100-летию подразделения.Настал час футбольных состязаний. С большим азартом участники боролись за каждый гол. За них активно болели сокурсницы.По окончанию футбольного турнира прошла церемония награждения, где помощник начальника УВД по ВАО по работе с личным составом Дмитрий Медяник вручил грамоты и благодарственные письма командам.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73