Подростки имели возможность задать интересующие их вопросы об условиях трудоустройства и прохождения службы...

Ежегодно на территории УВД по Юго-Восточному административном округу проходит акция «Студенческий десант», в рамках которой учащиеся школ могут посетить здание УВД и ознакомиться с деятельностью полиции.Заместитель начальника отдела кадров майор внутренней службы Маргарита Каширина рассказала об особенностях всех этапов поступления на службу в органы внутренних дел. Ребята узнали о том, что представляет из себя служба в органах внутренних дел, в чем ее достоинства и трудности, узнали много интересных фактов из истории образования и развития полиции. Подростки также имели возможность задать интересующие их вопросы об условиях трудоустройства и прохождения службы.Начальник отделения по профессиональной подготовке майор внутренней службы Дмитрий Матяш провел учащихся по объектам Управления – тиру, спортивному залу и Центру кинологической службы. Сотрудники ЦКС показали гостям вольеры, в которых живут служебные собаки. Полицейские показали работу служебных собак, а также некоторые приемы по поиску людей, наркотических веществ и взрывчатку.Также ребят заинтересовала работа службы экспертно-криминалистического центра – желающие могли самостоятельно снять отпечатки пальцев и провести дактилоскопическую экспертизу.Далее «Студенческий десант» посетил спортивный зал УВД, где гости с интересом посмотрели вывески с наградами полицейских спортсменов. Инструкторы продемонстрировали профессиональные боевые приемы. Каждый желающий смог попробовать себя в роли полицейского, исполняя представленные приемы.Служебный тир стал конечным пунктом в экскурсии для учеников, где ребятам рассказали об оружии, которые используют в служебной деятельности полицейские. В конце мероприятия учащиеся выразили благодарность за увиденную работу полицейских изнутри. А в свою очередь сотрудники Управления пожелали учащимся отличной успеваемости и достижения поставленных целей.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18