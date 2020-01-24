Южная Корея сообщила о втором подтвержденном случае заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

Южная Корея сообщила о втором подтвержденном случае заболевания коронавирусом 2019-nCoV.По сведениям Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, у человека, который прибыл в Международный аэропорт Инчхона, несколько дней назад появились симптомы заболевания. Тест на китайский коронавирус дал положительный результат.Ранее СМИ сообщали об одном заболевшем коронавирусом нового типа в Южной Корее.По состоянию на 00:00 часов пятницы, 24 января, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китайской Народной Республике достигло 830 человек, 25 человек скончались. Такую информацию приводят средства массовой информации Китая, ссылаясь на официальные данные властей.За последние сутки число заболевших в Китае возросло на 259 человек, число скончавшихся от заболевания – на восемь человек.Вспышка пневмонии была зарегистрирована в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай) в декабре 2019 года, напоминает агентство "Интерфакс". Позднее ученые сообщили, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Первоначальный вывод, что вирус не передается от человека к человеку, позднее был опровергнут, а заболевание перенесли в разряд инфекционных.