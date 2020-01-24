Вместе с мамой они выступили посредниками в даче взятки

Во Владимирской области суд вынес приговор двум женщинам, признанным виновными в посредничестве во взяточничестве. Мать с дочерью передали сотруднику ФСИН 150 тысяч рублей, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.В январе 2019 в «ИК-3» УФСИН России по Владимирской области прибыл житель Москвы отбывать наказание за мошенничество. Рассчитывая получить «особое отношение», он договорился с супругой и дочерью, что те передадут сотруднику колонии взятку в размере 5 млн рублей.8 апреля дочь осужденного передала надзирателю 150 тысяч рублей на глазах бывшей супруги. Посредников задержали сотрудники оперативной службы УФСИН. Обеих женщин взял под арест.Октябрьский районный суд назначил дочери наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, а её матери – 2,5 года условно. Уголовное дело в отношении осужденного отца, обвиняемого в даче взятки в крупном размере находится на судебном рассмотрении.