В отношении директора ООО «Ревяки» будет возбуждено дело об административном правонарушении

Владимирская природоохранная прокуратура выявила нарушения водного законодательства в работе парк-отеля «Ревяки».В аренде у отеля имеется база отдыха на Южном шоссе во Владимире, водоотведение на которой происходит сбором сточных вод в единую ёмкость. Сотрудники прокуратуры обнаружили, что сточные воды через трубу сливаются в озеро Старица без всяких на то разрешений. В отношении директора ООО «Ревяки» будет возбуждено дело об административном правонарушении.