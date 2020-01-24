24.01.2020

2020-01-24 18:15:03

Во Владимире по-прежнему остаются замусоренные дворы

Совещание за совещанием, а мусор и ныне там , то есть на контейнерных площадках . Что обещает владимирцам новый регоператор - компания "Биотехнология" , и что требуют люди?

Всего один адрес из множества жалоб. Батурина, 21. Жители просят помощи. Мусор не вывозят больше недели. Обращения к новому оператору "Биотехнологии " остались без ответа. Виталий Александрович в этом районе живет давно, говорит, что такого безобразия с вывозом мусора никогда не было.

Виталий Кузнецов, местный житель:

- УНР-17 было у них 3 ящика. Все время убирались, чисто. Рамы, двери все увозили. А сейчас мусор не увозят. Вот матрас лежит уже не знаю сколько?!))

В таком положении оказался почти весь Владимир. В социальных сетях владимирцы продолжают выкладывать фото переполненных помоек. ((ИНтершум 00.17)) Особое внимание обращают на то, что городе перестали разделять мусор. За услугу будут платить больше , сетуют они , а качество ее намного хуже, чем было раньше. Региональный оператор компания "Биотехнологии, которая выиграла тендер на вывоз у мусора и его переработку , оправдывается : итоги конкурса стали известны только в конце декабря. Поэтому подготовиться у них не было времени.

Альберт Скворцов, замгендиректора ООО "Биотехнологии":

- После того как он определился в конце года начали заниматься тем, что начали закупать, расставлять баки. Ну и соответственно с транспортом были проблемы, потому что сразу после Нового года с контрагентами, которые могли поставить машины, а потом еще регистрировать их действия, нам какое-то нужно было время, его у же после Нового года не было. Никто не работал и соответственно задержка с этим была.))

Много вопросов и по уборке крупногабаритного мусора. Договоры с управляющими компаниями заключены, уверяет Скворцов. Правда , вывозить его начнут после того , как очистят территорию от обычного. Кстати, компания собирается сотрудничать с УНР-17 . Письмо о согласии получили.

Альберт Скворцов, замгендиректора ООО "Биотехнологии":

Что же касается крупногабаритного мусора у нас дополнительный транспорт закупается и он будет заниматься вывозом КГМ. В первую очередь занимались тем, чтобы опустошить баки. ))Не остаются в стороне и власти города. Общественники , депутаты , чиновники создадут рабочую группу , которая будет мониторить ситуацию - об этом сити- менеджер Андрей Шохин заявил журналистам 22 января. Тогда же встал вопрос и о перерасчете за за некачественную услугу. Оказывается, у граждан есть шанс получить компенсацию. Жилищная инспекция должна составить акт и принять решение о перерасчете. Владимир должен вернуть статус одного из самых чистых городов России, настаивают и жители, и местные власти.

Вера Куликова, Максим Котов. "Вести - Владимир"