Подпольное казино удалось раскрыть, благодаря раскаянию трёх бывших операторов игровых клубов

Во Владимире суд признал троих местных жителей виновными в организации незаконной игорной деятельности. Их приговорили к крупным штрафам, сообщает Прокуратура Владимирской области.Двое мужчин обязаны будут выплатить штраф в размере 250 и 200 тысяч рублей, а их сообщница получила 1 год и 4 месяца условно.Подпольное казино удалось раскрыть, благодаря раскаянию трёх бывших операторов игровых клубов. В их отношении прекратили уголовное дело.