Студенты учебных заведений соревновались со сборными командами сотрудников полиции.

В спортивном зале реабилитационного центра УМВД России по Владимирской области состоялся турнир по мини-футболу между сотрудниками органов внутренних дел и студентами учебных заведений города Владимира, участвующими в акции «Студенческий десант».Команды студентов Владимирского авиамеханического и политехнического колледжей, Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ соревновались со сборной командой УМВД России по Владимирской области.В ходе соревнований участники продемонстрировали свое мастерство владения мячом, а также показали слаженную командную игру. Несмотря на соперничество команд, турнир прошел в доброжелательной обстановке.Лидером турнира стала сборная команда Управления МВД России по Владимирской области. Второе и третье место заняли команды Владимирского авиамеханического и Владимирского политехнического колледжей.Победители и призеры были награждены грамотами УМВД России по Владимирской областиВ Меленковском районе акция также завершилась товарищеским матчем по мини-футболу. В спортзале ДЮСШ состоялись соревнования между командами ОМВД России по Меленковскому району и первокурсниками Меленковского отделения Муромского промышленно-гуманитарного техникума.На протяжении всей игры команды проявляли волю к победе, отличались многочисленными атаками у ворот соперника и точными пасами. В товарищеском матче все футболисты показали хорошую подготовку, отличную технику владения мячом, бойцовские качества и высокий командный дух. Но, несмотря на приложенные усилия студентов, победителем стала команда полицейских. Однако целью мероприятия была не победа, а пропаганда здорового образа жизни, физического развития и нравственного воспитания подрастающего поколения.В конце игры участники пожали друг другу руки, и председатель Общественного совета при ОМВД Игорь Долженков выразил благодарность команде полиции, ведь молодежи теперь есть на кого равняться.