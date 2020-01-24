Полная сумма ущерба составила 7,7 млн рублей

УФСБ по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении троих бывших военнослужащих, обвиняемых в краже комплектующих к огнестрельному оружию.В 2018 году начальника отдела хранения ракетно-артиллерийского вооружения, бывший командир отделения той же части и начальник батальона связи похитили со склада 11 телевизионных прицелов и пытались продать их через интернет-магазин. Продав 8 из них, обвиняемые заработали 3,8 млн рублей, тогда как вся сумма ущерба составляет 7,7 млн рублей.