Владимир Жириновский высказал мнение о причине распада СССР. Лидер ЛДПР считает, что одним из главных факторов, погубившем Союз, была однопартийная система.

Владимир Жириновский высказал мнение о причине распада СССР. Лидер ЛДПР считает, что одним из главных факторов, "погубившем" Союз, была однопартийная система.Если бы КПСС было разделено на две партии – консервативную и социал-демократическую, "Советский Союз был бы вечным", считает Жириновский. Между двумя партиями была бы "реальная конкуренция", приводит мнение политика РИА Новости.Жириновский основал Либерально-демократическую партию Советского Союза в 1990 году. Это была одна из первых партий, выступавших как альтернатива КПСС. В 1991 году она была перерегистрирована и стала называться ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.СССР распался 25 декабря 1991 года – в день, когда Михаил Горбачев заявил, что покидает пост президента. Ранее, 8 декабря, было подписано Беловежское соглашение: руководители России, Украины и Белоруссии провозгласили создание СНГ и прекращение существования СССР.